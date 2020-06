Restaurantes no facturan lo suficiente y hay preocupación

El sector gastronómico no logra repuntar su nivel de facturación a casi dos semanas de la reapertura de los restaurantes, y la situación empieza a preocupar fuertemente a los empresarios del rubro.

Una rápida encuesta realizada ayer por la Asociación de Gastronómicos y Afines del Paraguay (Agapy), entre 40 locales gastronómicos asociados a este gremio, evidenció que sus facturaciones no llegan al 25% o el 30%, porcentaje que no alcanza para seguir manteniéndolos en funcionamiento y menos para pagar al personal. “Si la situación no mejora, en cuatro semanas nos veríamos obligados a despedir personal”, sentenció Juan Grassi, vocero de la Agapy y propietario de la pizzería La Tarantella.

El empresario gastronómico comentó que están recaudando un 70% menos en comparación a esta misma época del año 2019.

Evidentemente la pandemia no les da tregua y este sector teme tener que verse obligado a que unas 100 a 200 personas que forman parte de los equipos de trabajo de los restaurantes vayan quedando sin trabajo durante el próximo mes. “Esta situación se está tornando alarmante y realmente podría afectar a mucha gente si es que no cambia”, expresó con gran preocupación el empresario.

A modo de comparación de cómo está la situación, dijo que en el local que tiene en Luque logró facturar G. 800.000 por una noche, cuando que el promedio, antes de la pandemia, era de G. 5 millones por día. “Se hace urgente llegar a acuerdos con el Gobierno para implementar planes de ayuda, o si no habrán muchas empresas caídas y muchas personas en la calle”, volvió a sentenciar Grassi.

Ni delivery. En tanto que Oliver Gayet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY), indicó que hay tres factores que inciden en la ausencia de comensales: No quieren dejar sus datos al entrar; desconocen el protocolo de seguridad, y ven que realmente no hay dinero para salir a comer. “Eso se patentiza en el hecho de que los clientes dejaron de pedir delivery. Durante la cuarentena vendimos muy bien con delivery, pero ahora ni eso”, señaló Gayet.

Agregó que, de hecho, ya se vieron obligados a reducir al personal durante los tres meses de cuarentena.