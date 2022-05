Respaldan salida de Hacienda del mercado local de bonos

Para el ex ministro de Hacienda, es bueno que el Tesoro optimice sus costos de financiamiento, ya que suplantará las colocaciones locales por un préstamo multilateral, lo que le generará menos gasto en el servicio de la deuda.

Señaló que el mercado interno es todavía pequeño y vulnerable por los riesgos de inflación, más aún cuando se buscan operaciones en moneda local a plazos muy largos. En ese sentido, consideró que si el Fisco decide salir nuevamente este año al mercado doméstico, una opción podría ser emitir a plazos más cortos para obtener mejores tasas.

Fernández Valdovinos, por su parte, subrayó que con la noticia dada por el Gobierno hay dos cosas positivas: por un lado, que el Banco Central del Paraguay (BCP) está concentrado en su misión de contener la inflación, lo que tiene como efecto colateral este aumento en las tasas de financiamiento; y por el otro, que las buenas gestiones fiscales y macroeconómicas en últimos años hoy le permiten al Ministerio de Hacienda disponer de varios instrumentos para financiar sus gastos e inversiones, pudiendo optar por el mejor de acuerdo con la coyuntura.

El ex titular de la banca matriz, no obstante, señaló que esto no debe asustar al mercado, ya que si la inflación se contiene en los próximos meses, es probable que si se hacen nuevas emisiones los inversionistas locales acepten menores tasas, especialmente los bancos, quienes ven mucha utilidad en los títulos públicos.

Sustitución. Los altos intereses que rigen actualmente en el mercado empujaron a Hacienda a suspender por el resto del año las emisiones de bonos a nivel local.

El Tesoro, en lo que va del 2022, colocó solamente el 10,1% de todo lo ofertado. En la última operación realizada el martes, adjudicó apenas el 1,7%.

Ante esto, el Gobierno confirmó que desistirá de nuevas emisiones internas y optará por un préstamo de una entidad multilateral para cubrir los programas e inversiones dentro del Presupuesto Público que debían ser financiados con bonos.

El monto que se solicitará al Parlamento, mediante un proyecto de ley, será de USD 140 millones, aunque no se trata de nuevo endeudamiento, sino de un cambio de instrumento.



