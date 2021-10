Resistencia vence al 2 de Mayo y da un paso gigante en busca de su ascenso

Los goles fueron marcados por Fulgencio Oviedo (6’) y Diego Martínez (62’, un golazo de chilena) para Resi, mientras que Augusto Ruiz Díaz (70’) anotó el descuento para el Gallo Norteño. El equipo de la Chaca suma 54 puntos y está en la segunda ubicación de la tabla; le sigue con 49 Tacuary.

En otros duelos, el descendido General Díaz que caía 1-0 remontó el marcador y derrotó por 3-1 a Atyrá en el estadio Adrián Jara de Luque.

Jorge Sanguina (8’) abrió la cuenta para los atyreños, mientras que Luis Aquino (50’), David Rodríguez (87’) y Juan Díaz (90+3’) dieron el triunfo a Las Águilas. Con este resultado el conjunto de Atyrá permanece con 43 puntos en la séptima posición.

En Itapúa, Guaraní de Trinidad y Ameliano no se sacaron ventaja e igualaron sin goles en el estadio Los Fundadores. El conjunto de barrio Jara, dirigido por Humberto García, llega a 47 unidades, y se mantiene en la cuarta posición, mientras que el aurinegro itapuense acumula 38. Hoy, Deportivo Capiatá recibe a Fernando de la Mora, en el estadio Erico Galeano e Independiente CG a Trinidense; ambos partidos a las 09:30. Mañana también en simultáneo (09:30) Santaní vs. 3 de Febrero, en el J. J. Vázquez e Iteño, ante el campeón Gral. Caballero JLM. Cierran la fecha 31, el lunes, Rubio Ñu vs. Fulgencio Yegros y San Lorenzo vs. Tacuary (09:30).



Martín Ledesma es rival de Itapuense

Ayer, la Primera B definió todo en la zona alta de la tabla (Colegiales campeón) y finalmente Martín Ledesma vice de la 3ª División y enfrentará a Itapuense, por un cupo a la Intermedia. Los capiateños, en la última fecha, golearon 5-2 al 24 de Septiembre de Areguá. El Defensores del Chaco será el escenario de los duelos de ida y vuelta (12 y 16 de octubre), en ambos partidos se usará el VAR.