Reservas en hoteles de Asunción vuelven a caer debido al Covid-19

“Ya estamos sintiendo las cancelaciones. Reconfirmé con los socios del gremio que hay muchas cancelaciones, pero no solo por la amenaza latente del ómicron, sino porque volvieron los casos positivos, en que hay gente que no puede regresar a su país porque está infectado o que no pueden venir porque dio positivo. Hay como una circulación del virus, nuevamente, y eso ocasiona las cancelaciones. Además, hubo varios vuelos que no pudieron llegar a Paraguay, debido a que las aerolíneas también están cancelando por contagio de su tripulación”, explicó Cartes.

En este sentido, la empresaria hotelera solicitó que el Gobierno nacional extienda la Ley de Emergencia, de forma a seguir pagando las compensaciones a los trabajadores del sector hotelero que podrían quedar suspendidos durante enero y febrero.

En el interior. Al mismo tiempo, Cartes apuntó como un hecho positivo el aumento de las ocupaciones en los hoteles del interior del país. Estos establecimientos vienen mostrando una mayor recuperación ya desde hace tiempo, debido a los viajes de descanso de los fines de semana y también por las reservas para enero y febrero.

“En el interior hay una suerte de mayor ocupación desde hace bastante tiempo ya por el tema del esparcimiento de fin de semana, por las vacaciones y porque la gente planifica sus descanso con antelación. Pero en lo que respecta a Asunción, aunque tenemos un poquito más de ocupación, aún no es el nivel que necesitamos para salir de la crisis”, insistió.

Cartes indicó que precisan que el turismo corporativo siga operando para resucitar a los hoteles asuncenos, aumentando la llegada de más inversionistas, empresarios, gerentes de empresas, que son quienes mantienen fuerte al sector hotelero de la capital.

“Necesitamos que Paraguay siga funcionando como un eje corporativo y que siga explotando los atractivos para el turismo corporativo. Vemos que tiene todo el potencial para atraer a los inversionistas o el turismo de congresos también”, señaló.

Solo dos dosis. Cartes también solicitó al Gobierno que no exija las tres dosis de la vacuna anti-Covid para los turistas que quieran ingresar al país. “Porque nosotros mismos y en los países de la región no están aún con las tres dosis, entonces nos parece un despropósito empezar a exigir ese requisito para entrar al país. Creemos que con las dos dosis es suficiente”, dijo.



la cifra

26,8%

es el nivel de ocupación al que llegan los hoteles de Asunción, con relación a los meses de octubre y noviembre de este año.