Resaltan importancia de la salud mental de trabajadores

El médico siquiatra Julio Torales, quien estará a cargo de una de las charlas en el congreso, señala que está demostrado que si no se brindan los mecanismos de prevención, de diagnóstico y de atención precoz a la problemática de salud mental dentro de los lugares de trabajo, esto afectará a la productividad del empleado, el ambiente laboral será malo y existirá mucho ausentismo laboral.

“Las estadísticas se repiten en la población, del que forman parte lo trabajadores, la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos de ansiedad es que uno de cada tres personas va a desarrollar algún tipo de síntomas ansiosos y uno de cada cinco puede desarrollar síntomas de patología depresiva. Estamos entre el 20% de depresión y el 30% de prevalencia de trastornos de ansiedad en la población”, sostuvo.

El especialista agregó que las enfermedades mentales se van a transformar en los próximos años en la primera causa de discapacidad a nivel mundial por encima del cáncer y por encima de los problemas cardiovasculares.

“Cuando hablamos de discapacidad quiere decir discapacidad sicosocial, ausentismo laboral, mal funcionamiento en el trabajo, incapacidad para realizar las funciones que uno haría normalmente. No estamos hablando de una cuestión física sino de una cuestión cognitiva”, explicó.

Torales insiste en que tiene que haber espacios donde un empleado pueda acudir dentro de las empresas, y que para ellos los empleadores deben invertir en esos espacios.

“Los espacios no son una charla de motivación una vez a la semana, eso no es, es decirle al funcionario: le ofrecemos un lugar donde pueden escucharles a ustedes y orientarles y pueden conseguir ayuda”, comentó.

Mencionó que las empresas también pueden trabajar con las instituciones públicas que ofrezcan servicios de atención en salud mental y con profesionales de la salud mental.

Asimismo, el siquiatra señaló algunos de los síntomas a tener en cuenta entre compañeros de trabajo.

“Tenemos que fijarnos en nuestro compañero si está claramente más triste, si empieza a dejar de compartir, se aísla, si está muy irritable, si responde mal a las demandas del jefe, si responde con agresividad y violencia; si empieza a abusar del alcohol, si no participa de las actividades grupales, si no participa, ya no quiere más socializar”, citó.

Dijo que estos son elementos que tanto compañeros o jefes deben tener en cuenta y ayudan a identificar si una persona pasa por trastornos de salud mental.

“Hay que acercarse a preguntar qué pasa. En ese momento es importante no profetizar, no sermonear y no minimizar la salud mental con palabras positivas. Lo mejor que se puede hacer es ayudar, acompañar a que una persona pueda consultar”, resaltó.

El congreso de la ADEC se desarrollará el próximo jueves 15 y el viernes 16 de setiembre, en el Sheraton Asunción Hotel, de 08:30 a 17:00.