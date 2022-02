Reportan 31 muertes y 1.289 contagios

Entre los fallecidos ayer, del grupo etario 20 a 39 se reportó 1 fallecido no vacunado, de 40 a 59 años, 5 decesos (2 dosis completa, 3 no vacunados) y 60 años y más: 25 (6 dosis completa, 3 dosis incompleta, 16 no vacunados).

En cuanto a las hospitalizaciones, se reportan una ligera disminución. Ayer había 793 personas internadas, 159 se encuentran recibiendo atención en alguna Unidad de Terapia Intensiva. De estos pacientes en UTI, 81 no están vacunados, 42 tienen dosis completa y 36 cuentan con dosis incompleta, según el informe.

Salud realizó ayer un informe sobre cierre retrospectivo casos positivos y fallecidos, correspondientes al año 2021: 245 casos positivos meses anteriores, total confirmados: 633.978 y 29 fallecidos meses anteriores, el total llega a 18.176.

En el contexto de la situación epidemiológica regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que los nuevos contagios de la variante Ómicron del coronavirus cayeron un 31% en la última semana, pero las muertes todavía aumentaron un 5,6%, por lo que se pide a las personas a seguir cumpliendo con el protocolo sanitario.