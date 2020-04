Repatriados que estaban varados en Puente de la Amistad van a albergue

Ya no queda ni una persona varada en el Puente; sin embargo, como solo ingresaron al predio de Puertos y no hicieron los trámites migratorios, técnicamente aún no ingresaron de modo oficial al territorio nacional. Entre el jueves y el viernes, más de 100 repatriados se instalaron en el paso fronterizo al cierre de nuestra edición.

Ayer viernes llegó otro grupo de 27 paraguayos. De acuerdo con los datos de la Armada Paraguaya, encargada de la custodia y seguridad del paso fronterizo y la zona primaria, de este grupo, 6 ingresaron hasta el albergue temporal ubicado debajo del tinglado de control integrado, dentro del predio de Puertos, ubicado al costado del Puente.

El jueves, en horas de la madrugada, llegó un contingente de 51 personas, entre los cuales están mujeres y menores de edad. De este grupo anoche ingresaron al albergue temporal 4 mujeres, 2 embarazadas, 4 niños y un lactante.

CULMINAN. Hoy sábado cumplen su cuarentena los paraguayos que ingresaron del Brasil por el Puente de la Amistad y que están instalados en el hogar de retiro San Antonio de Padua, ubicado en el kilómetro 8,5 de Ciudad del Este. Este fue el primer grupo en cumplir el aislamiento dispuesto por el Gobierno central para todos lo que ingresan al país. Son 116 en total.

Las 42 personas que están en el Hotel del Lago, ubicado en el kilómetro 8, lado Acaray, cumplen el domingo, al igual que los 52 que están ubicados en el Polideportivo Tacuru Puku, ubicado en el complejo turístico de la Itaipú Binacional en la ciudad de Hernandarias.

Los que habían presentado síntomas fueron separados del grupo, pero ninguno presentó resultado positivo al Covid-19. A todos se les tomó muestra ayer, según se informó desde la Décima Región Sanitaria.

10 INFECTADOS. El Departamento de Alto Paraná suma dos nuevos casos de personas infectadas con coronavirus, con lo cual aumenta a 10 la cantidad de casos. El caso nueve se trata de un hombre con antecedentes de viaje previo a los síntomas, de entre 30 y 40 años de edad, que cumplió correctamente con el aislamiento social y que se encuentra con síntomas leves y en su domicilio.

El caso número 10 es una mujer del rango de 50 a 60 años, con antecedentes de viaje previo a los síntomas, permaneció en su residencia desde su ingreso al país y realizó el autorreporte al 154, cumpliendo con los requerimientos. Cabe destacar que en ambos casos las muestras fueron tomadas en los domicilios y permanecieron con distanciamiento social, se confirma desde Salud Pública, que monitorea todos los casos confirmados en el departamento.

Uno está en Asunción con evolución favorable, sin oxígeno, es decir sin respiración artificial. Los otros 8, todos en sus domicilios con síntomas leves, incluso algunos no presentan síntomas.