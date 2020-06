Renace el reggae de The Wailers y el gran Bob Marley

“Durante un concierto de Emily Estefan en Miami conocimos a su papá. Nos invitó a su restaurante, estuvimos hablando y nos dijo que le encantaría producirnos un disco, que se está viviendo un renacer del reggae”, recordó Barret Jr., actual baterista de la legendaria agrupación que fundó y aún integra su padre, el bajista Aston Family Man Barrett.

“Mi papá se emocionó mucho con la oferta de Emilio. Él y Bob siempre quisieron un productor de renombre y no lograron trabajar con quienes ellos querían. Para él esto es más que un sueño hecho realidad”, aseguró.

El primer “single” de este disco, que se espera que salga al mercado en los próximos meses, se llama One World, One Prayer y no solo “tiene la magia de Bob Marley and The Wailers, sino que se sumaron voces de la familia Marley a este primer sencillo”, señaló el artista y productor.

El tema, grabado antes de la pandemia del coronavirus, es casi la segunda parte de One Love/People Get Ready, la icónica canción de la banda del mismo nombre grabada por Bob Marley and The Wailers en reggae en 1976. “El proceso de grabación fue muy especial”, aseguró Barrett Jr, pues no solo fueron recibidos en Sony Music Latin “como reyes”, dijo, sino que además en el proceso contaron con el apoyo de miembros de la familia Marley. EFE