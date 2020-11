Relajo de la población es un peligro para época de Navidad y Año Nuevo

En conversación con Monumental AM, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni expresó su preocupación por los múltiples focos de descuidos que hay en el país. Esto se traduce en fiestas clandestinas, aglomeraciones, subestimación del virus, el no uso de las mascarillas, etc.

“Si trasladamos todo eso a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, realmente puede ser muy peligroso”, enfatizó el titular de salud.

Las fiestas de fin de año que se realizarán en menos de dos meses, deben celebrarse con la familia estrecha, en lo posible al aire libre y con mascarillas, recomendó Mazzoleni. Agregó que hay que seguir insistiendo con la población en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Muchas veces cuando la estadística no te toca, tenés la fortuna de que un amigo o familiar tuyo no haya estado hospitalizado o fallecido, hay una percepción equivocada de eso”, comentó.

Descenso

En la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, el responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera, comentó que se ve un descenso de casos en la última semana.

“Desde la semana pasada presentamos un descenso bastante considerable, de un 17% que era la media de 5.000 casos que era la media de cada semana. Esta meseta empezó en la semana 36, que sería la última de agosto y se mantuvo hasta la semana pasada que presentó su primer descenso”, explicó Sequera.

Agregó que para hablar realmente de descenso, se debe ver por lo menos tres semanas consecutivas de un descenso importante para decir que existe un retroceso de cantidad de casos de Covid en el país. “Con solo una semana, no nos animamos a hablar de un descenso total de la epidemia”.

Sequera mencionó que es difícil saber si a corto plazo, durante ese periodo de tres semanas, pueda darse nuevamente un ascenso importante en el número de contagios. Aclaró que seguirán apareciendo nuevos casos positivos. No descartó que en dos a tres meses pueda darse nuevamente un pico dentro de la segunda ola.

Con respecto a la situación a nivel país, todos los departamentos registran estabilidad de casos, salvo Itapúa. Central sigue siendo el epicentro de la epidemia, reveló el epidemiólogo.

En el área metropolitana de Central, las ciudades con más casos son San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y Fernando de la Mora.

En cuanto a los hospitalizados del total registrado, 5.106 (8%), se han internado. De este total, el 16% llegó a Terapia Intensiva y 84% a sala de internación. Hasta el jueves, la cifra de fallecidos llegó a 1.462.

Laboratorio

Luego de la verificación realizada por el equipo de Salud Pública en el Laboratorio del Hospital Regional de Encarnación, se constató las buenas condiciones de infraestructura, equipamientos y procedimientos.

Según el comunicado emitido por la cartera sanitaria, se dejaron recomendaciones menores para fortalecer y mejorar la calidad de los resultados. Con respecto a los test que motivaron la verificación, fueron nuevamente procesados, arrojando el resultado inicial.

