Rejala se molestó con postura tibia del partido Hagamos

El parlamentario señaló que la posición se tomó de manera inconsulta con él, ya que desde un principio se mostró de acuerdo con el juicio político contra Marito y Hugo Velázquez. Finalmente, el partido decidió que solamente Velázquez debe ser destituido.

“Yo sigo sosteniendo que todos deben irse. Estamos viviendo una realidad que no nos merecemos como país y no estoy de acuerdo con la postura del partido”, señaló el legislador opositor.

También cuestionó el discurso que Marito dio el jueves cuando supo que se salvó del juicio político. “El presidente no dio la cara durante una semana y sale con un discurso donde se pasó agradeciendo a sus seguidores pero no mencionó una sola palabra de los vínculos de la empresa brasileña con el vicepresidente. No explicó nada”, expresó.

Lamentó que el presidente no haya pedido disculpas. “Nos merecemos todos unas disculpas, por tratarnos de pillos y de peajeros, por iniciar una crisis política innecesaria, por hacerle vivir a la gente momentos de tensión sin darnos una respuesta rápida”, aseveró. Ayer colgó un letrero con la inscripción “Que se vayan todos” por la puerta de su despacho.