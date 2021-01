Reiteran que Ejecutivo no tiene un liderazgo moral para la reforma

Sin embargo, varios opositores se mostraron escépticos a la intención manifiesta de los colorados. La diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), afirmó que no existe voluntad real de cambio, ya que la burocracia actual favorece los intereses de estos sectores.

“Esto implica muchas decisiones políticas y un liderazgo fuerte y comprometido con las reformas. Ese liderazgo no existe y tampoco voluntad política de todos los sectores. Para llevar adelante transformaciones se necesita liderazgo moral y esto es algo de lo que carece el Ejecutivo, motivo por el cual mi vaticinio es que no existirá ni la más mínima transformación de un Estado que necesita modernizarse y transformarse”, sentenció.

La legisladora lamentó que los partidos políticos no profundicen una discusión sobre el tema. “Tampoco existen alternativas, ni discusiones en los partidos políticos con representación parlamentaria y más allá de algunos actores con ideas claras, la gran mayoría de los políticos no desean que cambie nada. A los políticos en general les sirve esta burocracia pública corrupta, pues con ella pueden hacer sus negociados particulares. No vislumbro grandes cambios liderados por esa bicameral (creada para tratar la reforma del Estado), que seguirá subsistiendo para no hacer nada productivo”, aseveró.

González recordó que cuando se inició el debate el pasado año, se conformó la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, pero fue interrumpida cuando se instaló la Comisión Bicameral de Presupuesto.

Criticó que eso se debe a que nunca se planificó la metodología de discusión, sus términos ni una agenda con plazos concretos. La motivación central fue una reforma de salud, pero las ideas no fueron consolidadas. La parlamentaria del PEN había presentado una propuesta de reforma sanitaria basada en el modelo uruguayo, y contemplaba ejes, como la separación de lo previsional y lo sanitario, la unificación del sistema de salud, la modificación del sistema de compras públicas, la financiación del sistema, la universalización de la atención de salud, la rectoría del sistema por parte del Ministerio de Salud (con esto, se garantiza que se concentre solo en el control de la calidad del servicio).

REFORMA CONSTITUCIONAL. El diputado Walter Harms (cartista) habló de la necesidad de debatir sobre la reelección y alegó que para ello se debe reformar la Constitución Nacional, lo que causó el rechazo de referentes de otros partidos.

Kattya González se mostró en contra de un cambio de la Carta Magna en este momento, ya que no existen sectores políticos ni ciudadanos discutiendo sobre transformaciones y modelos. “Para intentar algo como eso, debe existir un pacto político con reglas claras y mucha participación ciudadana; de lo contrario, sería abrir una caja de Pandora que nos puede explotar a los ciudadanos en la cara. Reforma constitucional sin debate previo es lo peor que le puede pasar a nuestra frágil democracia”, recalcó.