Reina un silencio total en relación al secuestro de Denis

Como es sabido, la familia tomó la decisión de aguardar alguna novedad para volver a comunicarse con la opinión pública, mientras la Fiscalía y la FTC no dan noticias. El fiscal Federico Delfino se encuentra en cuarentena en Asunción y su reemplazante, Marcelo Pecci, dijo que no puede brindar ninguna información porque no es el titular. El vocero de la FTC, teniente primero Luis Apesteguía, se encuentra en Asunción en sus días libres.

La pausa tomada por la familia es en espera de alguna comunicación de los captores, que hace 16 días tienen al ex vicepresidente de la República en cautiverio. La familia nada tiene al respecto, lo cual explica el silencio. Incluso, aumenta la preocupación por la falta de información, según allegados a los Denis.

La falta de información de parte de las instituciones intervinientes da pie a especulaciones y comentarios que surgen en las redes sociales, que inquietan más aun a la familia y a los amigos del secuestrado.

Pasaron 16 días del plagio; sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha informado algún avance sobre la investigación y trabajo de campo. Se especula que las supuestas incursiones son solo para la fotografía y en realidad no existe el operativo que la ciudadanía aguarda.

Según se supo, los familiares solo esta semana estarán en silencio y luego saldrán a reclamar el trabajo de las instituciones intervinientes responsabilizando al Gobierno nacional por la falta de novedades respecto al secuestro del ganadero, empresario y ex político.

AUTOMISA. Para este sábado a las 16:00 se anuncia una misa en el patio de estacionamiento de la ARP, Regional Concepción. Podrán participar todas las personas en sus automóviles. Se solicitará la liberación de los secuestrados, en especial de Óscar Denis.

Luego habrá una caravana hasta el monumento a la Madre, frente al Salesiano. J.R.