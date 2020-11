Regularización de deudas tributarias: Régimen excepcional

PREGUNTA: Mi negocio tiene dificultades financieras y no he podido cumplir con los compromisos impositivos del año anterior, por la situación económica causada por la pandemia de Covid-19. No he podido recuperarme para hacer frente a las deudas. Tengo mi RUC bloqueado y no puedo seguir trabajando. Estoy al tanto de que la Subsecretaría de Estado de Tributación está dando facilidades para regularizar las deudas. En mi estado de cuentas me aparecen Certificados de Deudas generados en esa institución. ¿Puedo acceder a este plan de regularización? ¿Cuáles son las condiciones para acceder a este beneficio?