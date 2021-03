Regulador europeo no encuentra pruebas contra vacuna AstraZeneca

Cooke subrayó, en una intervención telemática, que no se dudará en tomar medidas si los expertos detectan en su investigación algún problema “que no pueda resolverse”, aunque, de momento, no se ha encontrado evidencia que sugiera que este fármaco cause directamente problemas de coagulación sanguínea en los pacientes vacunados.

Pidió esperar a una “evaluación completa” para descartar completamente que haya alguna relación entre algún lote de dosis producidas por AstraZeneca, un escenario que los expertos del comité de seguridad (PRAC) están investigando desde que Austria dio la voz de la alarma la semana pasada, retirando un lote específico de estas vacunas, el ABV5300, que contenía en total un millón de dosis distribuidas entre 17 países miembros. Pero, de momento, tampoco cree que haya problemas específicos con ese lote porque hay personas que presentaron eventos tromboembólicos tras recibir dosis de otros paquetes. “Tenemos que estudiar primero todos los hechos a fondo científicamente, se lo debemos a los ciudadanos europeos”, agregó Cooke, quien subrayó que, si los expertos creen “que hay un problema que no pueda resolverse” con esta vacuna, tampoco dudarán en “tomar los pasos necesarios” o en añadir al prospecto de AstraZeneca una advertencia concreta.

Varios países europeos, incluidos Alemania, España, Francia e Italia, tomaron estos días la precaución de suspender el uso de esta vacuna en sus campañas de forma temporal, a la espera de que la EMA concluya su investigación científica sobre la existencia de un vínculo causal con los casos de trombos y embolias reportados por diferentes autoridades, o si estos eventos son “una coincidencia”.

COÁGULOS. Cada año se detectan miles de casos de desarrollo de coágulos de sangre entre los ciudadanos europeos por diferentes razones médicas, y, desde que empezó la vacunación en la Unión Europea a finales de diciembre, el número de eventos tromboembólicos en las personas vacunadas no parece ser mayor que el observado en la población general, según Cooke.

Además, durante los ensayos clínicos llevados a cabo por AstraZeneca antes de lograr la licencia de uso condicional en la UE a finales de enero, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación, por lo que esta condición no se recoge como posible efecto secundario de la vacuna, que suele provocar dolor de cabeza o muscular, molestias en la zona del pinchazo, fatiga o fiebre.

“Si se vacuna a millones de personas, es inevitable que se presenten casos incidentales y se destaquen. Depende de nosotros investigar si esto está realmente relacionado con la vacuna o si hay otras causas”, añadió Cooke, quien hizo hincapié en que las complicaciones reportadas se han dado solo en “un número muy reducido de personas”, aunque rechazó detallar la cifra exacta de vacunados que informaron de problemas de coagulación en la UE. El PRAC espera poder anunciar sus conclusiones científicas sobre estos eventos el jueves.