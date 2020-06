Reglamentación de la fase 3 aún genera confusiones y reclamos

Un ejemplo de esta situación es la pesca. Según el decreto del 14 de junio, solo estaba permitida la pesca deportiva. Sin embargo, la normativa no establece esta actividad a nivel de aficionados y desde la costa del curso de agua, lago o laguna.

Incluso el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) refirió que la pesca deportiva no estaba permitida. Sí podrá llevarse a cabo la producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así como la logística de provisión de insumos, maquinarias y servicios de asistencia.

Aclaró que sí están permitidas las actividades pesqueras comerciales solamente para producción y consumo, siguiendo con todas las medidas sanitarias preventivas.

Las actividades religiosas se pueden realizar con un máximo de 20 personas. Sin embargo, para este domingo la Iglesia Católica está convocando a una celebración que denominan automisa, a realizarse en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Más aún considerando que dicho acto no figura entre lo que puede ser realizado en esta fase de la cuarentena inteligente.

Hasta el momento, tampoco se realizó una imputación al sacerdote que había realizado una misa en la parroquia Virgen del Carmen, de Asunción. La celebración litúrgica, con la presencia de varios fieles, se desarrolló el 19 de abril en plena cuarentena total. Tampoco ninguno de los feligreses fue llamado a declarar.

Uno de los puntos que había generado confusión al principio, luego de que Mazzoleni anunciara la continuación de la flexibilización al siguiente nivel, fue el de las reuniones entre cuatro a diez personas.

El anuncio fue malinterpretado por muchas personas, que pensaron que esto permitía los encuentros entre pocas personas. Desde Salud aclararon que esto solo podía darse dentro del núcleo que ha venido compartiendo la cuarentena desde su inicio.

ESPARCIMIENTO

Aunque el decreto especifica que los niños, niñas y adolescentes podrán salir a realizar actividades físicas o artísticas al aire libre, en compañía de adultos, no permite el uso de espacios destinados a los juegos. Muchos padres se preguntaron cómo podrán evitar que sus hijos quieran hacer uso de cualquier juego infantil.

Los dueños de canchas de pádel también reclamaron no estar incluidos dentro de esta fase. Sostienen que cumplirán con todas las medidas sanitarias y además dicho deporte, como otros, pueden realizarlo dos personas.

El decreto menciona que los municipios podrán disponer de calles peatonales para compensar el no uso de los espacios comunes en las plazas y parques.

Pero hasta el momento ninguna municipalidad ha destinado un sector de la vía pública para el esparcimiento ciudadano. Tampoco se ve mucho control en el cumplimiento de las medidas sanitarias en varios lugares.

Lo que se dice en las redes

(...) La última vez que viajé en bus (fue cuando fui a cobrar mi subsidio de IPS) había gente sin tapabocas y más de 15 personas paradas, nadie controla nada.

Alexis Acosta

Fase 3 ni 4 ni 5 ya no le importa a la gente, todos ya hacen sus gustos.

Nino Britos

Espero que sean más conscientes y responsables las personas y se den cuenta de que esto es algo muy serio, no una simple gripecita. Estamos a tiempo de parar esto cuidándonos (...).

Julia Samudio

Creo que están aflojando mucho con la flexibilidad, se debería salir solo para trabajar. Visitas sociales, fútbol, etc., todavía no es el momento (...).

Frank Aguayo