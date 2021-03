Registran disminución de 94% de salidas hacia el Brasil

El registro de movimiento migratorio desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de marzo reporta la salida del país de un total de 213 personas fuera del régimen de tránsito vecinal fronterizo (161 nacionales y 52 extranjeros residentes), que constituye solo el 6,35% del movimiento migratorio total de salida del país registrado durante el mismo periodo previo a los días santos del año 2019, en el cual se registró la salida de 3354 personas.

También se reportó el rechazo de ingreso al país de 22 ciudadanos extranjeros no residentes por no contar con los documentos de carácter obligatorio exigidos en el marco del protocolo sanitario . Además, se realizó 24 impedimentos de salida de quienes no poseían el Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla.