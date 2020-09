Refuerzan el Norte del país con casi 800 policías y militares

Ello para reforzar las tareas operativas en el Norte del país, donde el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) perpetró los secuestros del ex vicepresidente Óscar Denis y su peón Adelio Mendoza, quien el último lunes fue liberado.

El refuerzo de mayor contingente de uniformados para combatir al grupo armado se da justo en el mismo día en que las hijas de Óscar Denis, quien permanece aún en cautiverio, solicitaron a las autoridades el despeje de la zona, para que los integrantes del EPP puedan llegar hasta el sitio, donde dejaron los medicamentos para su padre. Además, de lograr iniciar una negociación para el rescate.

DESPLIEGUE. Unos 350 efectivos de la Policía Nacional y 434 de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en el Norte del país. Además, se incorporaron en la zona de Arroyito, Concepción, el apoyo de dos vehículos blindados, un helicóptero, 12 camiones, 19 camionetas y dos minibuses para mayor cobertura en el despliegue, indica un comunicado del Ministerio del Interior.

Al respecto, el teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la FTC, señaló que a partir de los refuerzos de personal continuarán los operativos en la zona.

NO HAY MENSAJE. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó ayer que Adelio Mendoza, el empleado secuestrado con el ex vicepresidente y liberado el lunes a la noche, no trajo ningún mensaje ni propuesta por parte del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), sobre la liberación de Denis.

Sobre el refuerzo en el Norte, Acevedo manifestó que se decidió aplicar el máximo despliegue de la fuerza de seguridad, con tropas y elementos tecnológicos.

Explicó que la penetración en el monte puede afectar la vida del secuestrado.

CONGRESO ARGENTINO. Por otro lado, ayer, la Cámara de Diputados de Argentina exigió una investigación exhaustiva de las autoridades para esclarecer e identificar a los responsables de la muerte de las dos niñas en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el EPP.