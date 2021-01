Reforma estatal e ideas para desarrollo son desafíos del 2021

“Creo que el gran desafío pendiente es la reforma del Estado, el contexto de la pandemia era la gran oportunidad de hacerlo, porque reformando el Estado conseguiremos reformar el gasto público, mejorar el uso de recursos, unificar oficinas, secretarías y dependencias que hacen la misma tarea, hacer que mucha gente del sector público pase con un plan inteligente al sector privado, que la inversión privada pueda dar mano de obra y hacer un Estado más eficiente”, indicó Estigarribia.

Admitió que es difícil emprender verdaderos cambios porque nadie quiere renunciar a los privilegios que tiene con el Estado actual. Lamentó que no se profundiza en las verdaderas soluciones porque eso implica racionalizar el gasto, cuando en realidad pretenden seguir con la política de endeudar y endeudar más al país.

El ex legislador subrayó también que en el sector público existe buena y mala gente como en todos lados, pero es responsabilidad del Gobierno no seguir gastando más de lo que se recauda. Dijo que hoy no existe responsabilidad fiscal, y eso es grave porque puede llevar al país a una quiebra técnica.

Por otro lado, Estigarribia espera que en el 2021 la gente empiece a utilizar el arma del desbloqueo de listas para elegir a mejores políticos en las concejalías. Añade que el elector debe comprender que votando inteligentemente se asegura un futuro mejor. “Si bien las intendencias y las juntas municipales son un poder local, es una catapulta para lo que será el 2023”, reflexiona sobre los comicios municipales que se realizarán este año.

Asimismo, apuntó que otro de los desafíos es acabar con la impunidad y recordó que el Poder Judicial terminó muy mal el año 2020, con las condenas leves “a grandes manguruyuses que han sido pillados in fraganti”. Insistió que el deber del juez es responder a la patria, a la justicia, y no estar en deuda con el político de turno que manipula a la justicia.

En cuando al Ejecutivo, aguarda que el presidente Mario Abdo deje de ser el bufón del ex mandatario Horacio Cartes. “En los actos oficiales debe estar el presidente y no un ex presidente. O Mario Abdo es el presidente o es un bufón (…). Que el presidente corte la corrupción, lo último fue lo de la Procuraduría. Que no espere las renuncias sino que sea más firme con los corruptos. La impunidad debe ser derrotada, que sea así como dijo el presidente realmente: ‘Caiga quien caiga’”, fustigó Estigarribia.

Por su parte, el politólogo Marcello Lachi declaró que siempre hubo crisis en Paraguay, aunque la pandemia sea una novedad hoy. Dijo que el problema es que los políticos no entienden los problemas que se afrontan. “Creo que este Gobierno es el más mediocre que tuvimos en los últimos 23 años”, aseveró.

Cuestionó que el Gobierno se jacte de hacer inversiones en Salud como ningún otro, cuando eso es lo lógico teniendo en cuenta la pandemia, ya que si no se hacían inversiones hubieran muerte miles de personas más. “Tenemos números bajísimos de infectados pero al mismo tiempo un sistema de salud abarrotado. La mediocridad es la estrella de este Gobierno, y no me parece que la oposición esté tanto mejor”, manifestó.