Reforma educativa: El Banco Mundial elaborará informes y recomendaciones

Gremios docentes y de estudiantes reclaman la falta de participación en este proceso, pese a que desde el Gobierno aseguraron que hay garantías de inclusión de todos los actores educativos.

Los maestros ni siquiera fueron invitados al lanzamiento del inicio del proceso de diálogos para lo que se denomina el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030.

El 16 de enero pasado fue firmado el convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, denominado acuerdo de asesoría reembolsable entre las partes. Esto, en el marco del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030, que fue lanzado el jueves en el litoral del Palacio de López.

El contrato se da por un total de USD 957.921. No obstante, datos oficiales del Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI) indican que el total a ser invertido es de G. 12.117.422.214 (USD 2.042.721).

SERVICIOS. Los trabajos que realizarán los técnicos del BM serán informes técnicos sobre los datos recabados durante una consulta digital, sobre la participación ciudadana (solo a través de la misma plataforma digital), y reportes sobre los tres congresos nacionales y los nueve foros regionales previstos en todo el programa.

El ministro de Educación, Eduardo Petta, se comprometió ante los estudiantes a revisar el acuerdo, alegando que es un documento heredado de la gestión anterior.

Indicó que desconoce si se puede anular o no el contrato. El pacto de enero establece que si cualquiera de las partes desea quebrar el compromiso, debe hacerlo con 90 días de anticipación.

De acuerdo con Petta, en un año deben tener todo el diagnóstico de qué educación se necesita para el país.

CRÍTICAS. Alumnos, docentes e investigadores cuestionan el pacto firmado por Hacienda, alegando como primer punto que usurpa funciones que corresponden al MEC.

“Pretendamos que vamos a hacer una reforma del sistema económico del país, y digamos que MEC es el que va a liderar todo, y Hacienda va a participar. ¿Se imaginan la reacción de la gente, de los intelectuales?, sin embargo, en este caso concreto nadie dice nada”, apuntó en la última sesión de la Cámara Alta el senador y ex ministro de Educación Víctor Ríos.

La Escolta Presidencial incluso quitó carteles a integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), que se mostraron igualmente en desacuerdo con el pacto firmado entre el banco y Hacienda.

Roberto Hume, vocero de la Unión Nacional de Centro de Estudiantes (Unepy), manifestó, a su vez, que los jóvenes, especialmente en el interior del país, no tienen voz en el proyecto de la reforma educativa.

“En la presentación no escuchamos ningún plan, ninguna fecha, solo que habrá diálogo que hasta ahora no vemos, no hay espacios para nosotros”, lamentó.