Reflexión y fútbol

Con ese simple factor, quienes dirigen al fútbol país, aún siendo una actividad privada, por elegancia y ética la APF debería publicar sus asuntos importantes como sus balances y memorias contables y, hasta refrendar al gran público los temas que tocan corazón e inteligencia de multitudes. Es que no han visto alguna vez en oficinas de cualquier área de servicios “Sugerencias para mejorar“.

Es el quehacer humano por excelencia intentar mejorar. Puedo no ser el mejor, mas no puedo obviar el dedicarme a ser mejor y si no lo logro, pedir ayuda.

No se preguntan aún: ¿Podemos tener una mejor selección de mayores ? ¿Estamos satisfechos en la posición que nos deja esta Eliminatoria a Qatar 2022?

Ustedes heredaron el aroma gratuito a corrupción de la FIFA. ¡Sáquenselo de encima¡ ¡Líbrense de una herencia que no es vuestra! ¡Sacúdanse el temor a la fiscalía americana! En términos futbolísticos el declinar es evidente y no se los mide con la vara de puntos obtenidos o el rendimiento del plantel elegido, y sí se los mide por la coherencia, por los procesos a largo plazo, por la templanza en la derrota o la mesura en la victoria, por una visión ambiciosa al fútbol expresada en condiciones óptimas para las prácticas de las juveniles.

Saquémonos juntos incógnitas antiguas en un debate abierto al público con dirigentes, jugadores, periodistas y técnicos. Todos los autores de este gran negocio y deporte que el fútbol encarna.

¿Es mejor un técnico extranjero? ¿Son mejorables los campeonatos locales con la inclusión del interior? ¿El aporte de la UFI puede dar mayor competitividad y vuelo al fútbol nacional?

Mientras no alineemos consensos y seamos una selección de bandera e ideas comunes podrían pasar varios mundiales sin nuestra participación albirroja. Liderar en silencio sobre asuntos comunes es extemporáneo y errado en el siglo que corre y propio de culturas perversas con autoritarismos prebendarios. La población deportiva invita y escucha a sus dirigentes.