Referentes artísticos dan último adiós al pianista Óscar Faella

Con la presencia de una agrupación de cuerdas de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación, se rindió un homenaje al músico fallecido a los 81 años. La directora del Cabildo, Margarita Morselli, dirigió unas palabras, agradeciendo la gran contribución de Faella a la cultura paraguaya a través de su labor con el piano. Luego del tributo, fue traslado hasta el Parque Serenidad de Villa Elisa para su entierro.

Diversos nombres fueron a despedirse del músico. Entre ellos, el también pianista Lobo Martínez, quien manifestó sentirse consternado, con un inmenso vacío por la partida de su amigo, pero con una enorme gratitud hacia su persona. “Cuando yo tenía 17 años, me dio la oportunidad de entrar a la música. Gracias a su mano conocí a los demás artistas, a través de él me fui haciendo conocer. Tiene una gran influencia en mí, fue mi modelo no solo en lo artístico, sino en la propia vida”, manifestó Rubén Darío Lobo, quien compartió con Faella una de sus últimas presentaciones, en agosto del 2019, en el concierto Pianos amigos, en celebración a los 55 años de carrera de Martínez.

La gestora cultural Marlene Sosa Lugo también recordó el homenaje en vida que recibió el pianista en junio del año pasado y señaló que, a pesar de ya encontrarse enfermo en aquel momento, Faella “estaba entero la noche de su tributo y tocó como nunca. El público explotó en aplausos”, detalló.