Reducir la evasión y la elusión para no endeudar más al país

Desde el Gobierno anterior se viene prometiendo la reducción de la evasión y la elusión tributarias; sin embargo, no se ha hecho prácticamente nada para subsanar esta situación. La casi imperceptible reforma realizada no fue más que un maquillaje al injusto sistema tributario paraguayo. Tan leve fue que no se prevé ni el 1% del aumento de las recaudaciones con los cambios previstos.