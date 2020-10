Recusan y alegan presión mediática a juez en caso de Nico

La presentación la hizo el abogado Álvaro Cáceres, en representación del procesado, donde recusa basado en los argumentos de falta de independencia y parcialidad en la causa.

El fiscal Óscar Delfino, en su requerimiento conclusivo, acusó por omisión de auxilio a Mauricio Gulino, y su sobreseimiento definitivo por homicidio culposo.

Esto fue reclamado por los familiares, quienes ayer se manifestaron frente a tribunales por el caso.

El abogado querellante Ricardo Preda, acusó por los citados delitos, y pidió juicio oral, por lo que pretenden que el juez López le dé el trámite de oposición al pedido fiscal.

La defensa sostiene que el caso se mediatizó en la prensa y las redes sociales, con lo que esto generó una profunda mella en el ánimo y el espíritu del juez, por numerosas informaciones recibidas, por lo que no le queda otra opción que pedir la separación.

El juez elevó el informe al Tribunal de Apelación, Tercera Sala, donde solicita el rechazo in límine de la recusación. Alega que no tiene interés en la causa, y que sus actuaciones no están contaminadas.