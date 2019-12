Tenemos un pésimo sistema de Justicia y eso lo sabemos todos. Jueces, abogados, fiscales, policías y guardiacárceles son noticia no por sus logros en combatir los hechos criminales si no por protagonizarlos. El prontuario de muchos de ellos es más largo que los artículos constitucionales de organización del Estado. Fiscalas que renuncian cuando por presión ciudadana y de la prensa admiten que no haber pedido los teléfonos del presidente, el comandante de policía y José Ortiz (secretario de Cartes) no era más que una “cuestión morbosa”, cuando eso era clave para saber quién ordenó el asalto al local del PLRA y el asesinato de Quintana en abril de 2017. El magistrado Corbeta avaló todo eso como juez de garantías. Raquel Fernández renunció antes de que la echaran porque no quiere que le impongan la sanción de “no volver jamás a la función pública”. Esta es solo una muestra de la desfachatez de nuestro sistema judicial, que cada día acumula muestras de corrupción, descaro e insulto. No les entra en razones nada hasta que llegan los reclamos desde afuera. En ese momento, sus defensores claman por respeto a la soberanía nacional como un recurso’í, sin fundamento ni sostén.