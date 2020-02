Recurre al TAS en el caso APF

En un extenso comunicado, el club de Para Uno aseguró que se vio obligado a realizar la apertura del caso en el TAS, debido a la falta de contestación y reacción por parte de la APF a las denuncias y requerimientos realizados. Olimpia además pide dos años de suspensión de cualquier actividad vinculada al fútbol y multa económica para Ayala, por la ruptura de sus deberes de confidencialidad en relación con las supuestas investigaciones a su cargo en contra del club. En diálogo con FALG (1080 AM), Nefer Ruiz Crespo, abogada contratada por el Olimpia, expuso: “Este es un caso extraño, aquí en la Asociación no nos responden las notas enviadas y fuimos al TAS. Ellos están haciendo una declaración y no tenemos respuestas”.

Ruiz Crespo además agregó: “Todo esto se comunicó a FIFA. El señor Luis Ayala confundió a la gente y no protegió los datos. Necesitamos saber de qué lo acusan a Trovato”.

El pasado 9 de enero, Luis Ayala, integrante del Comité de Ética de la entidad matriz del balompié guaraní, confirmó la denuncia en contra del Olimpia y su presidente Marco Trovato, formulada por una persona física por una posible infracción del código.