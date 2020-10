Recuperación debe apostar por obras de mayor empleo

Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, señaló que, pese a que la estrategia de las autoridades incluye iniciativas que generan cierta ocupación, el impacto puede ser mayor con otro tipo de obras. “En los planes de inversión veo que hay muchas rutas, por ejemplo, y si bien son importantes no son intensivas en mano de obra o no tienen la intensidad que debería o que nos gustaría que tenga. No es lo mismo construir una casa que construir una ruta”, refirió.

Una postura similar expresó Amílcar Ferreira, analista económico, resaltando además que las políticas contracíclicas focalizadas en la generación masiva de empleo serán claves para 2021 y que se deben encontrar espacios de ahorro en el Estado para asegurar los fondos necesarios.

“Los recursos que queden para las inversiones se deben ir dirigiendo a obras públicas que generen máxima cantidad de empleo. En ese sentido, creo que hay un enfoque incorrecto (en el plan de recuperación) y también para el año próximo, al no privilegiar obras urbanas como desagüe sanitario, cloacas o construcción de viviendas en áreas urbanas, que son tipos de obra pública que generan muchísimo empleo”, señaló.

financiamiento. Por otro lado, los analistas -entre otros aspectos- coincidieron igualmente en que no se podrá prescindir del endeudamiento público para sostener el plan, pero también señalaron que es fundamental encontrar alternativas que permitan la obtención de mayores ingresos o recursos para los proyectos que deben ser encarados.

En ese sentido, Manuel Ferreira explicó que la figura de las concesiones en casos específicos puede ser sumamente útil como opción a la deuda pública, mientras que Amílcar Ferreira abogó por accionar en contra de la evasión y la inequidad tributaria, que se configuran en elementos que repercuten directamente desde el punto de vista de la recaudación del Fisco.