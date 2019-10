Recortan subsidio a partidos y el TSJE no descarta pedir ampliación

El titular del TSJE explicó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 ideado por el Ministerio de Hacienda asigna un total de G. 685.697 millones a la entidad, lo que representa un aumento del 39% con respecto al monto previsto para este año.

Remarcó que esta diferencia se explica en un 100% por la implementación de las urnas electrónicas para las elecciones municipales del año que viene, tanto en las internas como en las generales.

En ese sentido, y ante las reiteradas consultas de los legisladores, Bestard detalló que se optó por el arrendamiento de las máquinas para reducir el gasto y evitar que el sistema quede obsoleto para las próximas votaciones. Esto costará unos G. 139.000 millones, mientas que otros G. 53.500 millones se utilizarán para las capacitaciones, logística y demás gastos operativos.

Serán 15.000 los aparatos que serán arrendados y podrán cubrir el 100% de las mesas. Asimismo, se tiene previsto contratar a unos 100 expertos en tecnología, de modo que las personas que formen parte de las mesas electorales no tengan problemas con el nuevo método de votación.

DÉFICIT. Si bien en principio el titular del TSJE dijo estar conforme con el plan de gastos asignado por Hacienda, luego hizo énfasis en la falta de fondos para las transferencias a los partidos políticos en 2020.

El PGN 2020 asigna un total de G. 33.589 millones (USD 5,2 millones) para aportes y subsidios, pero, de acuerdo con Bestard, hay un déficit de G. 53.000 millones (USD 8 millones) para cumplir con lo que les corresponde legalmente a los partidos.

Señaló que enviaron ya una nota a Hacienda explicando que estas transferencias tienen un mandato legal, pero que recibieron como respuesta la falta de fondos por efecto de la crisis económica. Ante este escenario, no descartó pedir una ampliación al Congreso, aunque dijo que esa posibilidad están aún analizando.

“Este proyecto no nos va a permitir cumplir con los aportes y subsidios a los partidos políticos, porque no está incluido todo lo que hemos solicitado al Ministerio de Hacienda (...) Ellos dicen que no pueden reunir esos fondos, así que eso podría ser materia de ampliación el año que viene, porque se tiene que cumplir con los partidos”, expresó.



Desarrollo Social pide reposición

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, defendió en segundo turno su plan de gastos para el 2020 ante la Bicameral.

El secretario de Estado refirió que su presupuesto para el año próximo alcanza los G. 524.872 millones, lo que implica un recorte de G. 5.396 millones frente al monto vigente. En términos porcentuales, la disminución es del 1%.

Explicó que, del total previsto para el ejercicio siguiente, la mayor parte está comprometida para el programa Tekoporã: G. 415.595 millones. Asimismo, para el Tenonderã están previstos G. 37.132 millones.

El ministro Varela explicó la importancia de estos dos programas para la reducción de la pobreza. Sin embargo, lamentó que el recorte aplicado por Hacienda alcance justamente a estos planes con alto impacto social.

“El monto recortado es pequeño. Si es posible, queremos la reposición”, dijo.