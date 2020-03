Recicladores en guerra por el retiro de las chatarras en Alto Paraná

Un grupo de acopiadores y recicladores se instalaron frente al local de la asociación, desde hace 11 días, donde no dejan salir los vehículos con carga de accesorios y chasis, para su venta.

Mientras que los directivos en nombre de la Asocrap accionaron contra ellos, a través de un recurso de amparo, para poder seguir trabajando.

Todo se inició con la firma de un convenio con la Comandancia de la Policía Nacional y los directivos de la Asocrap para que éstos retiren los vehículos chatarras depositados en las sedes policiales del Alto Paraná.

A cambio, la asociación debe abonar 400 guaraníes por cada kilogramo de chasis de los vehículos, mientras que los accesorios podían vender para sus ganancias.

El local de la asociación está ubicado en las inmediaciones del muelle del río Paraná, en el barrio Remansito de Ciudad del Este, de donde los asociados son vecinos.

LOS ASOCIADOS. Existen dos versiones con relación a la cantidad de socios ya que el actual presidente Víctor Ledesma señala que durante el último censo se encontró que había 27 socios, mientras que para Enrique Silvero, quien fue electo también presidente, son más de 100 los que actualmente siguen trabajando en el barrio de los 160 que iniciaron la asociación.

“Ellos consiguieron el beneficio para la asociación, pero son solos los miembros de la comisión directiva los que están lucrando con ello. Por lo menos si llamaba a los socios para que puedan trabajar con ellos en el desmontaje de los vehículos ya íbamos a estar conformes. Pero ellos actúan con prepotencia y ahora la gente ya quiere la renovación de la comisión. Por eso los vecinos ya no les dejan sacar sus productos para la venta”, afirmó Silvero.

CUESTIONAMIENTOS. “La carga es del que trae, nosotros no podemos estar entregándoles el producto de nuestro sacrificio. Trabajamos mucho para levantar y documentar nuestra asociación, pero algunos ni siquiera asisten a las reuniones desde hace 4 años y ahora vienen a pedir beneficios. Les ofrecimos nuestros camiones para que ellos puedan buscar los vehículos chatarras, pero no aceptaron. No sabemos qué va a pasar porque tenemos hijos y otros gastos y ahora no estamos pudiendo quitar nuestras cosas para vender”, sostuvo Ledesma.

Silvero fue electo presidente de la comisión, en una asamblea realizado entre ellos, luego de que la mayoría de los vecinos cuestionaran la manera como los actuales dirigentes aplicaron el convenio con la Policía Nacional, según su versión.

Sin embargo, Ledesma sostiene que la Justicia Electoral solo reconoce la comisión encabezada por él, que es la que debe llamar a asamblea, en los plazos establecidos por la ley.