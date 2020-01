Rechazan recusación en el caso Metrobús

“Rechazaron la recusación contra fiscala, después de 8 meses. La denuncia fue presentada hace 1 año y 8 meses. Además, la fiscalía caratula la causa con el nombre de Esteban Sarubbi (ex jefe de gabinete del MOPC) y este es uno más de los denunciados, siendo el principal el ex ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona”, expresó Pankow, que ayer fue notificado de la decisión.

Recordemos que esta denuncia fue presentada contra el ex ministro Jiménez Gaona y la ex viceministra de Finanzas de dicha cartera, Marta Benítez, por el supuesto delito de lesión de confianza, debido a las irregularidades observadas en el proyecto del Metrobús. Fue presentada en mayo del 2018 y fue ampliada en setiembre del mismo año, donde también se involucró al ex viceministro de Obras, Juan Manuel Cano, y al ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Eduardo Almeida.