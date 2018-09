Rechazan proyecto de elevar años de afiliación en la ANR

La idea es planteada por un grupo de convencionales que consiguió el permiso para iniciar el debate sobre el tema.

“Yo creo que se tienen que leer los nuevos tiempos”, dijo Filártiga quien comentó que explicó a los convencionales que anteriormente se dispuso una antigüedad mínina en los años 90 que luego se modificó en el 2011.

“Esa es una manera de impedir que determinadas personas puedan ser candidatas del partido. Incluso hay partidos en donde no es necesario contar con afiliación”, resaltó el ex asesor político del ex presidente Horacio Cartes.

Por su parte Peña destacó que el partido “ha avanzado en apertura hacia la sociedad”. “Los avances han sido muy notorios y limitar esa participación sería darle la espalda a esa juventud que está buscando con muchísimo entusiasmo ser protagonista”, dijo.

Agregó que “el gran desafío que tiene el Partido Colorado es que sea el espacio donde los jóvenes y adultos encuentren un espacio en la política”. “Si estamos pretendiendo que una persona afiliada pueda votar a los tres meses y para candidatarse deba esperar unos años, creo que sería un enorme retroceso”, aseveró.