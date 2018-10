Rechazan a nueva directora y emplazan a ministro de Salud

SAN PEDRO

Un grupo de pobladores de Nueva Germania, que no están de acuerdo con la designación de la doctora Lorena Echagüe como directora del centro de salud local, marcharon por las principales calles de la ciudad emplazando al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a que escuche al pueblo. Expresaron que si no se cambia a la doctora Echagüe ocuparán el Centro de Salud y no permitirán el ingreso de ningún funcionario.

Los manifestantes, encabezados por Leonardo Saiz, marido de la intendenta, Alicia González, señalaron que el ministro de Salud le está faltando al respeto al pueblo germanino. “Lo que pedimos es que también nos escuche (...), no puede ser que solamente escuche a un sector minoritario y que responde a otros intereses. En una reunión con la directora regional, Lourdes Jara, nosotros le habíamos dicho de que se nombre a un director neutral y no el candidato nuestro ni del otro grupo”, lamentó.

Agregó que, sin embargo, se le nombró a la esposa del candidato del otro grupo, “y eso no vamos a aceptar y estamos dispuestos a seguir por tiempo indefinido con nuestra protesta. No se trata de una cuestión política, sino de respeto hacia el pueblo, lo que al ministro parece no importarle”, indicó Saiz.

El conflicto en Nueva Germania por la dirección del Centro de Salud ya lleva varios años, pero se agravó el lunes cuando un grupo de ciudadanos decidieron encadenarse frente al hospital, al igual que el grupo contrario. Cuando se conoció el nombramiento de Echagüe hubo un enfrentamiento entre ambos bandos.

En esta situación se encuentra la atención de la salud en Nueva Germania, que por un lado ya tiene una directora que no puede asumir su cargo y un grupo que anuncia que no permitirán que lo ocupe.