Rechazan impugnación contra Lugo, quien sigue en carrera para Senado

El líder del Frente Guasu, senador Fernando Lugo, está habilitado a postularse para el Senado para las elecciones de abril. El Tribunal Electoral de la Capital, 1ª Sala, rechazó in limine la impugnación planteada contra la candidatura a senador del ex presidente de la República y actual senador.

La impugnación presentada por Theodore Stimson considera que Lugo está restringido por la Constitución a postularse por la senaduría activa. No obstante, durante todo el periodo de impugnaciones, varios políticos pusieron en tela de juicio la capacidad cognitiva de Lugo tras sufrir un ACV en el mes de agosto pasado.

La impugnación a la candidatura a senador del ex presidente y actual senador por el Frente Guasu fue presentada por el apoderado del movimiento Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero el Tribunal rechazó el pedido sin ser estudiado de fondo siquiera, debido a “una falta de legitimidad del apoderado”.

Eso con base en que la ley establece que solamente los apoderados de los partidos políticos y los candidatos en pugna pueden solicitar impugnación.

El documento había sido presentado el pasado viernes.

El periodo de impugnación corrió desde el pasado miércoles hasta este domingo y en el principal foco de conflicto se ubicó el caso de Lugo, a quien consideraban con falta de capacidad cognitiva para entrar en carrera nuevamente por el Senado. Algunos políticos colorados incluso consideraban que la firma de aceptación de la candidatura por parte de Lugo habría sido fraguada.

El pedido de impugnación por parte de ellos no se materializó y no pasaron de meras amenazas, como el caso del senador Martín Arévalo, quien había instado a los apoderados colorados a realizar el petitorio ante el órgano pertinente. Otros sectores políticos habían insinuado también oponer una acción, pero no lo hicieron, como es el caso de Patria Querida.

Lugo sigue sometido a un proceso de recuperación en una clínica de Buenos Aires.

OPOSICIÓN. En tanto, desde la propia candidatura presidencial de la Concertación Nacional Por Un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre, manifestó su apoyo a Lugo y señaló que la acción que buscaba inhabilitar a Lugo se trataba de una “chicana”. “Algunos intentan, a través de chicanas, detener la voluntad de un pueblo que pide a gritos un cambio. Presentan impugnaciones sin ninguna base jurídica, porque están desesperados, sabiendo que el tiempo de la mafia en este país se está terminando”, manifestó el presidente de los azules.

Movimiento que impulsó acción

El líder del movimiento Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Theodore Stimson, fue quien promovió la acción de impugnación de la candidatura del senador Fernando Lugo.

Stimson ratificó que más allá de la situación de salud que aqueja al líder de izquierda, su petición se restringe a consideraciones estrictamente institucionales.

Cabe señalar que pese a no tener legitimación activa para solicitar la impugnación, Stimson fue integrante y vocero de la Mesa Energética del PLRA y, en ese sentido, ha asistido a reuniones del partido para exponer aspectos de soberanía energética referidos a Itaipú y Yacyretá.

Según su foja profesional se especializa en Derecho Internacional.

Incluso, durante el mandato de Efraín Alegre, varias veces Stimson compartió como consultor en la materia.

Stimson fue precandidato para el Senado en las elecciones del PLRA por la Lista 13 y no pasó dicho filtro.

El efrainismo lo tilda de “cartista” tras su acción judicial.