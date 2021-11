La jueza de la Niñez y Adolescencia de Central, María Silva Velázquez, rechazó el pedido de un hombre, padre de dos niños, que solicitó como medida cautelar de urgencia que sus dos hijos no sean vacunados contra el Covid-19. El escrito fue presentado contra la madre de sus dos hijos, uno de 13 y el otro de 6 años, para que no sean inmunizados con alguna de las plataformas de las vacunas contra el coronavirus.

Según dice, la madre sí desea vacunar a los niños. El accionante señala que ante las recomendaciones de médicos, que alientan a la vacunación de los niños de 12 años en adelante, tuvieron “discrepancias” con la mujer. Alega que los pequeños no tienen enfermedad de base, por lo que no deben ser “expuestos a la inoculación del virus del SARS-CoV-2”. “Mis hijos son sanos y no tienen ninguna enfermedad de base”, dice.