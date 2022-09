Rebaja de combustibles está en la nebulosa y Petropar la desconoce

Hasta ahora no existe claridad respecto al proyecto de ley para reducir los precios de dos combustibles de Petropar (nafta 93 octanos y diésel tipo III) en G. 560 por litro, monto anunciado por el ministro del Interior, Federico González, para desactivar las protestas de los camioneros.

El secretario de Estado reconoció ayer que todavía están trabajando en el plan normativo y que la reducción apunta a las estaciones de Petróleos Paraguayos (Petropar), y dijo que será cubierto con los aportes intergubernamentales de la petrolera estatal, pero aclaró que todavía no está definido cuánto de esos aportes se utilizarán para el plan y por cuánto tiempo cubrirán la reducción.

“Se está trabajando en ese proyecto y el lunes se estaría presentando, así que todavía no puedo dar muchos datos, pero sí apunta a eso que señalamos ayer (por el viernes), los G. 560 por litro tanto en diésel tipo III como nafta 93, pero faltan por ajustar algunos detalles; eso se está haciendo”, informó González.

No obstante, el ministro indicó que la disminución de los precios será por el periodo que duren los fondos de Petropar, y hasta la adquisición de una nueva partida de los derivados de petróleo, momento en que existe la posibilidad de aplicar nuevos descuentos, los cuales están supeditados a los valores del mercado internacional.

A su turno, el presidente de Petropar, Denis Lichi, confesó también ayer que no maneja los detalles de la iniciativa legislativa anunciada por González. “Me dijeron que se está elaborando el anteproyecto”, declaró.

CONFERENCIA. González había anunciado el viernes pasado en conferencia de prensa que el proyecto de ley para reducir los precios de los combustibles será presentado por algunos parlamentarios, pero no reveló quiénes serán los legisladores. Dijo que la propuesta es el resultado de una mesa de trabajo, y debe pasar el proceso legislativo, tras lo cual el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgará la ley.

Añadió que la disminución se cubrirá con los aportes intergubernamentales de Petropar, recursos genuinos de la entidad, “hasta donde alcancen los fondos, porque todos los análisis que se realizaron tenían la limitante de vender por debajo del costo y eso simplemente no es aceptable porque se estaría produciendo un daño patrimonial”.

A su turno, Abdo Benítez había señalado en San Pedro también el viernes que Petropar tiene hoy una utilidad acumulada de G. 200.000 millones, pero ese dinero no se puede utilizar “porque nos prohíbe la ley”. “El combustible no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, qué presidente no va a querer bajar el combustible para recibir el aplauso de la ciudadanía que se ve aquejada por los aumentos”, dijo Marito.

“No tenemos información oficial”

El senador liberal José Pakova Ledesma señaló que no tiene información oficial sobre el proyecto de ley anunciado por el ministro Federico González. Sin embargo, dijo que en principio está de acuerdo con la iniciativa. “No nos informaron los detalles, pero me anunciaron que el lunes nos encontraremos para preparar un proyecto con mis colegas senadores”, contó el legislador. Añadió que saben que Petropar tiene disponibles combustibles de la compra anterior, y supone que las nuevas adquisiciones serán a menor costo. También advirtió que el proyecto de ley debe atravesar un proceso legislativo y su aprobación no es inmediata.