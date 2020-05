Reactivación económica

Desde la fase uno de la cuarentena inteligente se percibe un movimiento vehicular que nos permite inferir una alta actividad comercial. Bajo la estrategia del delivery y del pick up, se encuentran activos comercios de todos los rubros.

Se visualiza, una vez más, la diferencia entre el sector formal e informal a pesar del discurso de las autoridades ministeriales sobre que esta pandemia desnuda la imperiosa necesidad de la formalización de la economía, nuevamente los controles exhaustivos, las multas y sanciones se dirigen a las empresas formales, al igual que los impuestos. Resulta obvio que es más fácil para los fiscalizadores cazar en el zoológico, mientras que los informales, al no estar registrados, tampoco tienen obligación de cumplir con ninguna disposición.

Molestan las injusticias. Resulta absurdo que los restaurantes estén cerrados, perjudicando a miles de personas que forman parte de su cadena de valor, pero un puesto informal de venta de comidas en la vía pública, que ni siquiera tiene un lavatorio de manos, puede reunir a una decena de personas.

Reuniones plenarias como las realizadas en la Cámara de Diputados o la sesión de ministros con empresarios se realizan en un salón siguiendo medidas mínimas de seguridad sanitaria, como lavarse las manos, utilizar barbijos y sentarse en lugares intercalados, entonces, ¿por qué estas medidas no podrían aplicarse en universidades e institutos de capacitación?

El funcionamiento de los supermercados, farmacias, almacenes y panaderías, entre otros, hace suponer que no tienen sentido las restricciones de uso de salones, tiendas, shoppings, eventos familiares, etc., ¿por qué no se exigen las mismas medidas sanitarias que ya cumplimos?

Los centros de cuidado integral para niños como guarderías no están habilitados, pero entonces, ¿cómo podrán ir a trabajar miles de mujeres que no tienen con quién dejar a sus hijos?, ya que tampoco pueden dejarlos con los abuelos y resulta inviable para la mayoría pagar un salario mínimo mensual a una niñera.

Los servicios de estética, belleza, fisioterapia, masajes, spa y otros similares son otro ejemplo, ¿no resulta acaso más sencillo y seguro fiscalizar el cumplimiento del debido proceso a los salones formalmente habilitados, en lugar del domicilio de cada cliente?

Quizás sea un problema de mala comunicación o falta de esta, pero ayudaría bastante que además de mantenernos aislados hasta que exista una vacuna, sepamos cuál es el plan del Ministerio de Salud para contar con una mejor infraestructura que pueda atender a los pacientes que la requieran. La manera de realizar las compras evidentemente adolece de los procedimientos adecuados, por eso se deben rechazar los insumos cuando por fin llegan, condenando a toda la sociedad a mantenerse en cuarentena inteligente demorando la creación y distribución de la riqueza. La economía debe reactivarse con los protocolos de cuidado de la salud y de la vida de las personas, pero con empatía y coherencia.