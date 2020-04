Ratifican absolución de un médico acusado de lesión

Se trata del profesional Luis Iván Vysokolán, quien fue absuelto el 24 de julio del año pasado por el juez Manuel Aguirre Rodas, tras un juicio oral.

La apelación fue promovida por la querellante particular Mirtha Alcaraz, que solicitó al Tribunal de Apelación la nulidad del fallo, de modo a realizar un nuevo juicio oral.

La resolución fue dictada en forma unánime por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander, que ratificaron el fallo dado en el enjuiciamiento por el Magistrado de Primera Instancia.

Según el juez, durante el juicio oral no se pudo probar la autoría del médico de los hechos punibles investigados. No se probó que el médico no le informó correctamente a la querellante de las implicancias de la cirugía que le practicó en el sanatorio Migone.

Los camaristas entendieron que la sentencia se hallaba ajustada a Derecho, con lo que ratificaron el fallo.