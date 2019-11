Rasmussen advierte que la intención es derogar desbloqueo

“Lo que se está buscando nuevamente es que vuelvan las listas sábana. Hay sectores políticos que le tienen mucho miedo a las listas desbloqueadas”, manifestó.

Trajo a colación que con el desbloqueo, que ya es ley, se está transfiriendo el poder que tiene un partido o movimiento político de conformar una lista al ciudadano.

Resaltó que con este mecanismo la gente va a poder elegir un candidato en particular de su preferencia.

“El problema acá no es el voto electrónico sino el desbloqueo, porque todos sabemos que si no hay voto electrónico, no se puede aplicar el desbloqueo”, dijo.

Recordó que la Justicia Electoral había llevado al Congreso una papeleta gigante con 1.300 nombres, y esa fue la excusa suficiente para que no se pueda implementar el desbloqueo.

“Estamos convencidos que hay que implementar, que es una ley aprobada y que se tiene que realizar a través del voto electrónico”, sostuvo.

Refirió que con el voto electrónico así como está planteado no se rompe el secretismo ni existe posibilidad o riesgo de fraude.

“No tengo duda que en cualquier momento van a presentar un proyecto de ley para derogar nuevamente el desbloqueo”, sentenció.