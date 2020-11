Ramón González Daher continúa burlándose de la Justicia y de la SET

El 5 de noviembre pasado, como una forma de castigar al poderoso ex dirigente deportivo Ramón González Daher, la SET decidió bloquear su RUC para que no facture hasta que pague la deuda de alrededor de USD 10,1 millones de evasión que no pagó desde el 2014. Pese a eso, el faltante todavía no fue saldado.