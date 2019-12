Ramón fue oficializado

El argentino, se reunió ayer con el presidente honorario del club, Horacio Cartes, y poco después se confirmó lo que hace un par de días se venía mencionando. En principio, su vínculo con el Gumarelo será por un año y su cuerpo técnico lo conformarán su hijo Emiliano Díaz y a Osmar Malevo Ferreyra (AT) y Jorge Pidal (PA).

”Tengo que agradecer a todo el club por la invitación y por cómo no están tratando. Sabemos lo que es Asunción, lo que es Paraguay, un país maravilloso. Estamos muy de acuerdo como ellos también (directiva) de todo lo que hemos hablado”, indicó Díaz tras la reunión con Cartes.

En cuanto a las posibles incorporaciones, Ramón sostuvo que primero realizarán un análisis del plantel. “Vamos a traer lo que necesitemos, no vamos a traer cosas que no sean acorde o gente que no se adapten al club”, mencionó.

Asimismo, comentó que la decisión no la tomó solamente por hecho de que Emiliano viva en el país, sino por el conocimiento mismo que tiene del fútbol paraguayo.

De esta forma, el Pelado dirigirá por primera vez un equipo en nuestro país, ya que estuvo al frente de la Selección Nacional, en la Copa América de Chile en el 2015, en la Copa América Centenario 2016 y en el arranque de las Eliminatorias para Rusia 2018.

PRETEMPORADA. Por otro lado, el plantel albinegro volverá a las actividades el viernes 3 de enero, ya con el nuevo cuerpo técnico al frente y realizarán la pretemporada durante 10 días en el predio de la AFA, en Ezeiza.

A LA ESPERA. Por su parte Antonio Bareiro reveló que aún está esperando que se solucione su ida la Xolos de Tijuana, de no ser así aseguró que seguirá en Libertad.

No obstante, su representante Regis Marques confesó en su momento a medios locales, que si el Demonio se queda en Tuyucuá, el club deberá mejorar su contrato.