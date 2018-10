Quintana y Cardozo, juntos en cancha

Tras el triunfo categórico logrado en Pedro Juan Caballero, el lunes sobre Santaní, el titular franjeado escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando comenzamos a trabajar en nuestro club amado, algunos nos decían que en Olimpia no existen los procesos. Gracias a Dios hemos confiado en lo que creíamos y las formativas de Olimpia hoy son una realidad. Gracias a los profesionales, ayudantes y dirigentes que lo hicieron posible”.

TRES DE LA CASA. Producto del trabajo en las formativas, ante Santaní, estuvieron en cancha: Richard Sánchez (22 años), Hugo Quintana (16) y Fernando Cardozo (17). Los dos primeros incluso marcaron los dos primeros goles, que formaron parte del 5-0.

Ezequiel Fanego, directivo de las formativas del Olimpia, también expresó su contento y publicó en sus redes sociales la historia de Hugo Quintana y Fernando Cardozo, que hoy día tienen espacio gracias a Daniel Garnero.

Contó que ambos son de la categoría 2001, jugaron y fueron campeones juntos en la Sub 14, Sub 15, Sub 16 y cuando se predisponían para ser parte de la Sub 17 ascendieron directamente a Primera División y formaron parte del plantel campeón del torneo Apertura 2018.

FALTA DE RITMO. Néstor Camacho volvió a jugar de titular después de varias fechas. Su último encuentro en esa condición fue contra Independiente, en Para Uno, el 26 de agosto pasado. Luego alternó contra Sol, en Ciudad del Este y contra General Díaz, en Para Uno: “La verdad me sentí mucho mejor, después de mucho tiempo sin poder jugar. Evidentemente me falta todavía ritmo para estar al 100%”, expresó el zurdo.