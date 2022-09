Quinieleros protestan por porcentaje de ganancias

Madalena Ortiz, representante del sindicato mencionó que la empresa alegó que la reducción fue por la pandemia del Covid-19, pero que la situación cambió. “Acá lo grave es que esto ya no alcanza, ni siquiera para sobrevivir”, lamentó.

El grupo de vendedores de quinielas señalan que la empresa que explota la quiniela Technologies Development Paraguay (TDP) accedió, desde la semana pasada, para compensar el porcentaje disminuido, otorgarles una comisión por la venta billetaje electrónico un 3%, el juego de raspadita un 14%, y por minicarga un 4%.

Sin embargo, ante las pocas ventas de estos servicios no logran compensar los 5% disminuidos. Lamentó que los trabajadores se encuentren desprotegidos y que la Conajzar no accione ante esta situación, sobretodo ya que los quinieleros no tiene seguro médico, ni protección social.

Según la quinielera la ganancia diaria ronda entre los G. 70.000 a G. 80.000 diarios “cuando los números no repiten y dependiendo de las fechas”.

Ortiz agregó que los quinieleros seguirán en movilización hasta tener una respuesta. Por su parte, la empresa no accedió a las llamadas de Última Hora.