Quién en la APF

El presidente actual de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, reconoció el miércoles que no se presentará a las próximas elecciones para otro periodo y de ahí en más se comenzaron a barajar nombres de posibles candidatos para reemplazarlo. El licenciado Miguel Figueredo es uno de ellos, el ex presidente de Sol de América y actual miembro del Consejo Ejecutivo de la APF.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Figueredo confirmó ayer su candidatura: "Me presento a las próximas elecciones de la APF. Ya es una decisión tomada, si se conforma un buen equipo claro que me gustaría aceptar el desafío. Ojalá podamos armar un buen equipo, tengo el apoyo de muchos clubes que me comentaron el tema, que creen en mi persona".