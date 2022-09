Querey defiende decisión de ir con Euclides y minimiza críticas

Agregó que desde el aspecto formal en democracia se puede “plantear una propuesta y presentarse en procesos electorales a competir”.

Añadió que la decisión de acompañar la candidatura presidencial de Acevedo como su vicepresidente, se basa en la seguridad de que la fórmula va a “atraer votos de todos los sectores políticos tradicionales además del progresismo y de los independientes y creo que esa es una gran cualidad nuestra”.

Crítica. El ex senador Luis Alberto Wagner sostuvo que el senador Fernando Lugo, líder del Frente Guasu, no hubiera consentido lo que hicieron los luguistas al unirse a Euclides Acevedo por fuera de la Concertación. “Lugo no estaba de acuerdo ni siquiera de que se hable de salir de la Concertación”, apuntó.

Vaticinó que la decisión costará caro al FG. “Aún así no creo que su división sea importante y no creo que lleve muchos votos”, dijo.

El liberal Líder Amarilla calificó la decisión de Querey de funcional al continuismo.