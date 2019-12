“Queremos 20.000 socios”

El tesorero del club Olimpia, Miguel Brunotte, compartió con la mesa de Fútbol a lo Grande (AM 1080). El dirigente hizo un repaso desde la asunción de la actual Comisión Directiva encabezada por Marco Trovato, hasta este posible tetracampeonato.

“Cuando asumimos, aparte de tener una deuda de 36 millones de dólares, 87 juicios, estábamos categoría 3 en el banco, básicamente que no te van a dar un centavo y que las deudas eran con usureros”, rememoró Brunotte. Luego prosiguió: “No había auditorías y hay que agregarle que no había éxitos deportivos para entusiasmar a los sponsors”.

El primer paso fue saldar deudas, recalcó. “En una primera etapa era volver a categoría 1 en los bancos. Sacando nombres, hubo gente que puso su cara para garantizar los préstamos. No queríamos volver a un esquema de mecenas, gente que por poner plata tenga derecho de golpear la mesa”, señaló

NUEVO CAMINO. “Aprendimos de las equivocaciones, que la tuvimos mucho. Un club no es como una empresa; la estabilidad es parte de ese éxito, no cambiar cada tres meses a un entrenador, no tenemos que dejarnos llevar por las redes (sociales)”, aseguró Brunotte.

“Me decían los hinchas en el inicio: ‘Nosotros no festejamos balances’ y se criticaba la palabra proceso. En su momento nos pidieron la cabeza del técnico, pero lo sostuvimos porque creíamos en el proceso”.

Para él, el factor fundamental son los socios: “Cuando arrancamos no llegábamos ni a 2.000 socios, y ahora llegamos a un promedio de 12.000 a 14.000. Queremos llegar a 20.000. Hoy en Europa no se venden entradas, la cancha se llena con socios”.

FIESTA EN PARA UNO. ”El domingo a la noche en el palco decidimos jugar en Para Uno. Si no se completa el canje, desde el jueves venderemos las entradas. Ayer al mediodía 2.000 socios se pusieron al día y recaudamos 300 millones”, informó el Franjeado.