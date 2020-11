Quejas por mojar la cancha en exceso

Hubo quejas -arrimadas al veedor del juego- porque Católica mojó bastante la cancha (y ya fuera del horario establecido) que ocasionó el resbalón de varios futbolistas, según informó Óscar Acosta en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el vice del club, quien no quiso opinar sobre el motivo del bajón del equipo tras el gol de Nildo Viera. El portero Rubén Escobar indicó que “en un descuido se nos escapó la clasificación. Me quedó la sensación que podíamos haber clasificado”, señaló el meta. Escobar añadió además: “Fue nuestro error, porque en el primer tiempo hicimos un partido perfecto, salió casi todo lo que planificamos”.