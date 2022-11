Quejas contra gestiones de oficina de Identificaciones de San Alberto

Una ciudadana se quejó en su estado de WhatsApp de la excesiva demora para conseguir una cédula de identidad policial, gestionada a través de la oficina de Identificaciones de San Alberto y recibió una lluvia de reacciones, de personas afectadas por el mismo problema.

En algunos casos, los afectados llegaron a pagar 400.000 guaraníes a un gestor, que frecuenta la oficina policial, pero aun así no consiguieron el anhelado documento, otro señaló que por 100 mil guaraníes pudieron acceder rápidamente a la cédula. Uno de los documentos fue solicitado el pasado 28 de julio del año 2022 por un adolescente, quien hasta la fecha no recibió su documento.

“Ya fue varias veces a preguntar en la oficina y le dicen que todavía no está. Tuvimos que mandar averiguar en Asunción y no hay constancia de haberse solicitado la impresión de la cédula. Pero de acuerdo con lo que me comentaron hay un señor, que sería brasileño, el que hace de gestor allí y que solamente a través de él se consigue rápido los documentos”, afirmó Ana Mendieta, quien se quejó de la dilación.

INCONVENIENTE. El comisario Freddy Osorio afirmó que el inconveniente que tuvieron es por el cambio de sistema en la sede central, hasta donde ellos trasladan las solicitudes, ya que en la oficina local los procedimientos se realizan en forma manual.

“Los inconvenientes son por el cambio de sistema de la central, ahora ya estamos normalizando todo. Hoy trajimos más de 600 cédulas. Tenemos previsto para la otra semana, más de 400 cédulas que vamos a estar trayendo para la entrega correspondiente a los propietarios. El cambio de sistema atrasó todo”, afirmó el jefe policial.

Osorio prometió que en 22 días más se estaría normalizando todo, en los casos en que los ciudadanos tengan en condiciones sus documentaciones. Reveló que todos los jueves viajan a la capital del país, con las solicitudes que pasan por las oficinas correspondientes, antes de la impresión. “Desconozco, hay gestores que trabajan en cuestiones de documentaciones con extranjeros, que le ayudan a sus paisanos a conseguir sus documentos de extranjeros. Ellos ayudan a sus ciudadanos. Algunos son desconfiados por a o b motivo y más confían en sus paisanos, si es que traen todos los documentos les gestionamos sin problemas, gratis”, refirió al señalar que no son ellos los que cobran a los interesados.