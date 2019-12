Queda poco tiempo y la evaluación preocupa

El obligado paréntesis a los juegos amistosos de la Selección Nacional amerita una reflexión a los hechos y no es precisamente quedarse con lo expuesto por más diagnóstico en mano. La evaluación debe ser precisa y si se necesita agregar nuevos componentes, como observar detenidamente a jugadores que disputan el campeonato, es más que razonable. No se pueden etiquetar los microciclos, aunque los mismos sirvan de adaptación a los componentes del plantel incluyendo lógicamente los planteamientos tácticos. Se vendrán nuevos tiempos y eso hay que entenderlo, la competencia oficial a partir de marzo será muy dura y todas las selecciones tendrán el mismo objetivo: La clasificación a Qatar.

La Albirroja cerró etapas dejando dudas. La renovación se consiguió a medias y la carencia de gol fue lo más notorio. Se intentó jugar bien, es verdad, pero no fue sostenido, de eso es consciente Berizzo, aunque remarcó en más de una oportunidad que el 70% de los que hicieron los amistosos son los que formarán parte de esta etapa y con absoluto conocimiento de su sistema de juego.De aquí en más, es perentorio buscar una cuota más efectiva. No se trata solo de correr ni acercarse al arco rival, sino concretar las situaciones creadas. Es por eso que convocó a Lezcano y Samudio para los últimos combos con la intención de mejorar la producción ofensiva. El resultado no fue positivo por más voluntad expuesta por los delanteros. Aún tiene tiempo el DT de intentar revertir el déficit, aguardando la autocrítica como herramienta principal para el cambio.Esta Selección no transmite confianza plena. Se rinde por tiempo en los partidos y no deja de ser preocupación. En Ypané se volverán a ver las caras los seleccionados y la cuenta será regresiva, las concesiones se podrían pagar caro y la falta de resolución en procura del gol es un detalle que hay que cuidarlo al máximo.Dos y la Copa AméricaLa grilla de la Absoluta contempla dos partidos para marzo (se conocerá el calendario de las Eliminatorias el próximo 17 de diciembre en el Hotel Bourbon), luego habrá pausa hasta junio donde arrancará el Sudamericano a cumplirse en Argentina y Colombia, distribuyéndose las series geográficamente. Paraguay está en el Sur, debutando el 13 de junio en Mendoza ante Bolivia; el 17 en La Plata ante Australia (país invitado); el 20 de junio en el Monumental de River ante Argentina; el 25 ante Chile en Córdoba y cerrando el 30 de junio ante Uruguay en Santiago del Estero, único partido previsto en dicha ciudad.Ya para entonces tendremos una idea mucho más acabada de qué actitud asume y cómo juega Paraguay, como también una medida mucho más exacta de los rivales que deberá enfrentar. Convencidos de que nadie se guardará nada en esta Copa América, hay demasiados intereses en juego. La primera citaSolo se aguarda la lista oficial de la Sub 23 en torno al Preolímpico que competirá en Colombia mirando Tokio 2020. El cuerpo técnico conducido por Uglessich y Marcucci cuenta con buen material y eso se vio en los amistosos disputados. No hay pretexto para no tener una representación decorosa y apuntar incluso en el futuro a dotar a la Absoluta con varios de sus integrantes. El debut de Paraguay está marcado para el 19 de enero ante Uruguay, luego el 22 enfrentará a Bolivia, el 25 ante Perú y el 31 ante Brasil. Todos los encuentros de la Albirroja serán disputados en la ciudad de Armenia.La lista definitiva se anunciará en breve donde se aprecia gran entusiasmo de quienes la conforman. Ni hablar de los ojeadores que se harán presentes en el evento, muy característico en esta categoría.El árbitro paraguayo que representará al país es Éber Aquino, con los asistentes Juan Zorrilla y Darío Gaona. El viaje de los mismos está previsto para el 12 de enero. A mitad de caminoNo pudo ser. La Selección Sub 15 se quedó con las ganas de estar en la final. El cuadro dirigido por Delio Toledo cayó ante Argentina en semifinal y peleará el tercer puesto ante Colombia. Los finalistas del certamen son Argentina y Brasil, que protagonizaran hoy el choque principal marcado para las 20.30 en el estadio Adrián Jara del club General Díaz. De preliminar, Paraguay mide a los cafeteros a partir de las 18.00. La Albirrojita tiene dos títulos: En 2004 (justamente ante su rival de hoy) y 2009.En cuanto a los que definen el título, argentinos y brasileños son los últimos en llevarse la corona; los albicelestes en el 2017 y la Verdeamarela en el 2015. Aguardemos que esta base de los chicos sirva para la Sub 17, de tal manera a darle continuidad a los elegidos en este evento. Costoso ascensoTras una larga lucha por el ascenso, dos clubes tradicionales del balompié nacional obtuvieron su pase a la Intermedia. Tacuary, fundado en 1923, y Ameliano, en 1936, intentarán ser grandes protagonistas en esta competencia. De los dos, el de mayor historia futbolística es el primero de ellos, que tuvo activa participación en eventos internacionales, como ser en el 2005 y 2007 (Libertadores) y 2007 y 2012 (Sudamericana).A ello se suma en la Intermedia Guaraní de Trinidad, del Departamento de Itapúa, que tras una laboriosa gestión también consiguió el pase. Estas serán las nuevas caras en el torneo que arrancará en marzo. Los descendidos son Deportivo Caaguazú, Ovetense y RI 3 Corrales.Este certamen es sumamente bravo y se debe tener resto. Tiempo atrás, Alfonso Colmán, quien fuera presidente de Sport Colombia, lo denominó “la lucha en el infierno”.