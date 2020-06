En Paraguay, la modalidad ya está instalada y días atrás en el portal digital de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) la paraatleta Tatiana Gabaglio junto al entrenador Henry Blanco dictaron clases virtuales de la disciplina.

“Tengo mi discapacidad hace 10 años, tras la amputación empecé a amar más el deporte. Para mí no es ningún impedimento poder estudiar y realizar deportes”, expuso Tati. Gabaglio, 23 años, fue contundente: “Tengo la necesidad de que nos vean con otros ojos porque la sociedad nos limita demasiado, es la que nos pone las trabas para que no seamos como los demás. Mi objetivo es representar de la mejor manera al país y hacer entender a las personas que no hay límites para lo que uno quiere hacer”.