Puntea y espera

En un colmado Ka’arendy de Juan León Mallorquín, Olimpia hiló su tercer triunfo consecutivo en el torneo y tras tumbar al General Caballero por 2 a 0 trepó de manera momentánea a la cima de la clasificación del Clausura.

Si bien el Franjeado careció de variantes para romper el cerco defensivo que ofreció el local, fue paciente para manejar el juego sin descuidarse en última línea. La doble línea de contención del General no tuvo grietas y no permitió ejercer lo mejor del ataque del Decano, que es la velocidad, para lo cual no encontró espacio.