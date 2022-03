Pumas del refugio de Itapúa serán liberados tras colocarles microchips

“El puma es al que le denominamos el león Paraguay, considerando que en el país no existe el león africano. Para nosotros, el jagua pytã o puma es el león del Chaco. Tenemos una hembra que ya es una producción del Refugio Faunístico Atinguy, tiene aproximadamente 7 años de edad y ella es producto de la reproducción en el refugio. Y tenemos el macho, que fue traído de la zona de Salto del Guaira y que felizmente nos sirvió para la reproducción. Logramos nuevamente reproducirles a los pumitas, tenemos un macho y una hembra, que ahora están en el proceso de la reintroducción de esta especie a su hábitat natural”.

PLAN DE REINSERCIÓN. El doctor Riveros añadió que están estudiando la posibilidad de reintroducir o reinsertar a los pumas dentro de los predios con los que cuenta la Binacional Yacyretá; pero también están previendo llevar estos animales a otros lugares, como al Chaco.

“Logramos la reproducción de estos pumas y estamos haciendo un estudio de manera a reintroducirles a su hábitat natural y utilizar la tecnología para su reintroducción. Estamos elaborando y proponiendo un plan estratégico, donde pongamos microchip en el cuerpo de los pumas, para su posterior liberación y tener una sala de monitoreo, de manera que nosotros controlemos desde el refugio sea donde sea que estén estos pumitas”.

El veterinario explicó que hoy en día hablar del refugio faunístico con respecto a grandes mamíferos se limita a que sea como un zoológico y no un refugio temporal.

“Ahora los que queremos hacer es a la inversa, queremos cumplir el rol del refugio que no es un zoológico, sino un refugio en donde buscamos la reproducción”.

Resaltó que están reformulando la situación con la misión de la reintroducción de las especies, que para ellos el desafío fue lograr en la primera etapa la reproducción.

“Reproducir animales en situación de cautiverio es una tarea muy difícil, por el estrés que le genera al animal por las condiciones no naturales en la que se encuentra. Tenemos las cuatro especies protegidas por el refugio y tenemos el 100% de la reproducción tanto del ciervo de los pantanos, el yacaré overo, la del aguara guazú y del mbytu”.

ORÍGENES. Cabe señalar que el Refugio Faunístico Atinguy fue creado cuando comenzó la construcción de la hidroeléctrica, con el propósito de buscar la preservación de las especies que estaban amenazadas con el embalse, pero ahora ya reciben especies ya no autóctonas no solo de Misiones, sino de todo el Paraguay, por lo que quieren ser solo refugio y no zoológico.